Сибиряк сорвался с 8-метровой скалы на Усть-Илимском водохранилище Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На Усть-Илимском водохранилище вечером 6 августа 44-летний мужчина, приехавший на отдых из города, сорвался со скалы. Видимо, гулял по ней неосторожно, подошел к обрыву слишком близко.

- Пострадавшего мы обнаружили у подножия скалы - он упал с 8-метровой высоты. Мужчина находился в сознании и пояснил, что он поскользнулся и упал вниз, самостоятельно двигаться не может, - рассказал помощник начальника караула 51-й пожарно-спасательной части Андрей Жуков.

Поднимать его наверх с помощью веревки было слишком опасно. Хорошо, что поблизости был сибиряк на резиновой лодке. На просьбу о помощи он откликнулся сразу, довез пострадавшего на другой берег, там пожарные оказали ему доврачебную помощь. А потом скорая помощь забрала его в больницу.

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