Коронавирус подтвердился еще у 123 пациентов в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области на утро 8 августа подтверждено еще 123 случая заражения коронавирусом, об этом сообщает оперативный штаб региона. Общее число заболевших теперь составляет 14623 человека. Из них в больницах остается 801 пациент, в тяжелой форме COVID-19 переносят 47 из них. На дому лечатся 2163 сибиряка с коронавирусом.

Большинство подхвативших инфекцию, к счастью, уже выздоровели. Болезнь побороли 11486 человек в Иркутской области, в том числе 179 пациентов выписались за прошедшие сутки.

Умерли от коронавируса 156 человек в нашем регионе, за сутки зараза унесла жизнь еще троих. Кроме того, за время пандемии 75 пациентов с этим диагнозом скончались от других болезней.

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