Масочный режим в Иркутской области продлен до 28 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области масочный режим продлили до 28 августа включительно. Кроме того, сибирякам, которые старше 65 лет, до этого же дня необходимо соблюдать самоизоляцию. Пожилым работающим людям можно по-прежнему оформлять больничные.

- С 29 августа людям 65 лет и старше рекомендуется соблюдать режим самоизоляции до ликвидации угрозы распространения COVID-19, - отметили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Напомним, в Приангарье за время пандемии зарегистрировано 14623 случая заражения коронавирусом. Из них побороли болезнь 11486 пациентов, 801 человек лечится в медучреждениях, а 2163 - дома. Скончались от опасной инфекции в нашем регионе 156 человек.

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