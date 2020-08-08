Медведь преследовал сибирячку вблизи Кругобайкальской железной дороги Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Неподалеку от поселка Порт Байкал едва не разыгралась трагедия. На местную жительницу, которая возвращалась с сенокоса, практически на окраине поселка чуть не напал медведь!

- Хозяин тайги преследовал ее по параллельной тропинке и быстро сокращая расстояние, - рассказывают в ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". - Сельчанка от испуга закричала, спровоцировала собак на ближайшем подворье. Их лай и отозвавшиеся на крик люди спугнули зверя.

К счастью, медведь убежал, но местные жители не на шутку перепугались. Теперь и туристам гулять вблизи Кругобайкальской железной дороги не советуют: в Прибайкальском национальном парке с 8 августа временно перестали выдавать официальное разрешение на посещение этого маршрута.

Это не первый случай в 2020 году, когда на КБЖД выходят медведи. Так, в апреле косолапый загнал путешественника на дерево и расправился с его припасами, еще двое медведей бродили возле путей, частенько их видели и на кладбище поселка Порт Байкал. Почему звери выходят из леса? Специалисты предполагают, что дело в большой численности медведей: взрослые животные вытесняют из тайги более молодых.

Опасный участок будут патрулировать члены оперативной группы и госинспекторы. В Минприроды России уже запрошен документ, разрешающий отстрел зверя при необходимости.