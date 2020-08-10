Пони подарили Иркутскому зоосаду. Фото: Иркутский зоосад

В Иркутском зоосаде – новый постоялец. Зоопарку передали в дар шетлендского пони Гошу. Теперь он катает на себе ребятишек. Гоше (полное имя - Голландец – прим.авт.) – 10 лет. И с ребятишками он контактирует постоянно. Сначала белоснежный красавец жил в одном из конных клубов города, потом его купили для девочки Лизы, которая с раннего возраста увлекалась конным спортом, потом сама обучала мальчишек и девчонок верховой езде. Не без помощи Гоши, разумеется.

- Сейчас же Лиза подросла и не только продолжает спортивную карьеру, но и готовится к поступлению в университет, - рассказали в Иркутском зоосаде. - Времени для работы с детьми у нее практически не осталось. Передача Гоши в Зоосад стала хорошим выходом из сложившейся ситуации: здесь владельцы всегда смогут навестить своего любимца, а Гоша не будет скучать в окружении детей.

Как отмечают в зоопарке новая услуга поможет выручить средства на запас корма на зиму для остальных животных. Пони уже чувствует себя в зоопарке как дома, освоился на новом месте быстро.

- Он очень контактный и дружелюбный, - говорят сотрудники зоосада. – Каждый день его выводим на выпас и на тренировки.

Но катания посетителей зоопарка проходят только в выходные с 13.00 до 14.00 и с 16.00 до 17.00. При условии, что нет дождя.

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