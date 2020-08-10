Игорь Кобзев: Зарабатывать на беде нельзя

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Выездное заседание правительства Иркутской области провел глава Приангарья Игорь Кобзев в Нижнеудинском районе. Напомним, что в 2019 году эта территория пострадала от наводнения. Поэтому вопросы, которые обсуждались на заседании, касались в основном работ по восстановлению, строительству и ремонту социальных объектов.

Игорь Кобзев акцентировал внимание на том, что сроки восстановления пострадавших от наводнения территорий нередко срывают недобросовестные подрядчики.

- Наша задача - убрать таких подрядчиков с объектов. Нельзя зарабатывать на беде! Сегодня мы меняем подрядные организации. На это уходит время, а люди ждут. Но, мы все равно построим эти объекты, - подчеркнул глава региона.

Также исполняющий обязанности губернатора отметил, что в настоящее время не только идет восстановление района после прошлогоднего паводка, но и формируется план его развития на пять лет. В частности, предусматривается благоустройство территорий, строительство новых социальных объектов, дорог, развитие сельского хозяйства.

- Правительству Иркутской области поставлена задача активнее привлекать федеральное финансирование. И на сегодняшний день мы входим во многие национальные проекты. Лучше построить три школы с участием федерального и областного бюджетов, чем одну только за деньги региона. Мы уже формируем реестр объектов на 2021- 2023 годы, на строительство которых будут направлены ассигнования из государственной казны, - сообщил Игорь Кобзев.

Всего на заседании рассмотрели около 30 проблемных вопросов.

- Люди ждут по ним решений, - подчеркнул глава области. - Чтобы закрыть эти вопросы полностью, мы договорились проводить заседания правительства в Нижнеудинске ежеквартально.

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