Житель Зимы задержал налетчика на продуктовый магазин

Алексей Каменьщиков (справа) уже получил благодарность от МВД. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Дерзкое нападение на один из продуктовых магазинов Зимы произошло 9 августа. В павильон, в котором находилась одна продавщица, ворвался мужчина, схватил с прилавка кассовый аппарат и попытался убежать. Крики женщины услышал случайный посетитель Алексей Каменьщиков, который поймал грабителя в дверях, скрутил его и удерживал до приезда полиции.

- Налетчиком оказался неоднократно судимый 38-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

В руководстве местного МВД уже отметили неравнодушный поступок Алексея Каменьщикова. 37-летнему мужчине вручили благодарственное письмо и памятный подарок.

- Я не считаю свой поступок особенным, - скромничает Алексей. - Я просто откликнулся на просьбу о помощи.

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