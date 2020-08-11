Житель Братска утонул, спрыгнув в воду с катера Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Братском водохранилище уже третьи сутки ищут пропавшего 24-летнего мужчину. 9 августа он отдыхал с коллегами на катере в заливе Кама. Отплыв от берега на 20 метров, компания вспомнила, что забыла на берегу провизию. Мужчина решил сам сплавать за ней. Он спрыгнул с катера в воду и тут же ушел на дно. Прибывшие спасатели обследовали около трех квадратных километров дна, но мужчину найти пока не удалось. Известно, что глубина в этом месте – 4 метра.

- Запрещено прыгать в воду при движении судна, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Это нарушение стало для пропавшего пассажира губительным.

Чтобы не повторилась подобная трагедия, спасатели еще раз призывают всех судоводителей проводить с пассажирами инструктаж перед посадкой на лодки и катера.

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