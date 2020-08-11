Еще 119 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 11 августа уже 14 986. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 119 человек. Темпы прироста заболевших падают, но ежесуточно в регионе выявляются еще больше ста случаев новой коронавирусной инфекции.

«В больницах Приангарья 787 пациентов с диагнозом COVID-19», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Из них 43 находятся в тяжелом состоянии, также еще 2122 инфицированных лечат амбулаторно».

Радует, что большинство заразившихся COVID-19 уже выздоровели. Справились с инфекцией уже 11 839 человек ( за сутки – 185).

Увы, борьба с коронавирусом и в нашем регионе не обошлась без жертв. За сутки скончались еще три человека: двое от новой коронавирусной инфекции, еще один с таеим диагнозом от сопутствующих заболеваний. Общее число смертей в Приангарье с начала пандемии – 238: причиной смерти 161 заболевшего стал именно COVID-19, еще 77 умерли от иных болезней.

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