Иркутские полицейские помогли спасти задыхавшуюся девушку. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Взволнованный автомобилист подбежал с просьбой о помощи к иркутским инспекторам ДПС Андрею Донских и Александру Скшидло, которые дежурили на улице Маршала Конева. Мужчина рассказал, что его подруга внезапно начала задыхаться в салоне машины.

- Боюсь, что из-за пробок не смогу быстро довезти ее в больницу, - сказал мужчина инспекторам.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Полицейские включили проблесковые маячки и специальные сигналы на служебном авто, и сказали перепуганному водителю ехать за ними. Благодаря такому сопровождению до самой больницы, задыхавшаяся девушка была оперативно передана врачам, которые оказали ей помощь.

- Ее родственники через соцсети уже поблагодарили полицейских за помощь, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме того, они пожелали Андрею Донских и Александру Скшидло успехов в службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудники ДПС в Иркутске спасли малыша, который обварился кипятком (Подробности)