Еще 110 случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области зарегистрировано еще 110 случаев заражения коронавирусом, об этом 13 августа сообщает оперативный штаб. Всего в регионе 15211 подтвержденных случаев заболевания. В больницах остаются 744 человека, из них 42 пациента болеют в тяжелой форме. Еще 1999 сибиряков лечатся амбулаторно.

С каждым днем прирост заболевших COVID-19 в Приангарье уменьшается. А выздоровевших, тем временем, все больше. Болезнь победили уже 12207 человек, из них за прошедшие сутки выписались 189 пациентов.

Умерли от коронавируса 166 человек в Иркутской области, в том числе за сутки - трое. Еще 80 пациентов с этим же диагнозом скончались от других болезней.

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