Еще 113 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Сегодня, 14 августа, число подтвержденных случаев уже 15 324. За сутки еще у 113 человек обнаружен COVID-19.

«В больницах региона продолжают лечение 747 пациентов», - сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «Из них 41 – в тяжелой форме. Еще 1958 человек получают необходимое лечение амбулаторно».

К счастью, большинство заразившихся в Приангарье – 12 371 – уже выздоровели (за сутки +164). Увы, сегодня стало известно о смерти еще двух пациентов от новой коронавирусной инфекции.

С начала пандемии количество смертей заболевших коронавирусом уже 248: причиной смерти 168 стал именно COVID-19, еще 80 умерли от сопутствующих болезней или иных тяжелых заболеваний.

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