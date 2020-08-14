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Полицейский из Ангарска застрелил разъяренную собаку, которая напала на людей

Агрессивный алабай успел укусить одного человека
Андрей СиньковАндрей СиньковАндрейСиньков
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Полицейский из Ангарска застрелил разъяренную собаку, которая напала на людей

Полицейский из Ангарска застрелил разъяренную собаку, которая напала на людей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Крупный разъяренный алабай забежал в один из дворов деревни Совхозная Ангарского района и начал скалиться на хозяев. Сначала они попробовали сами отогнать агрессивную собаку, а когда пес набросился на одного из мужчин и укусил его, хозяева вызвали полицию.

К приезду сотрудников, алабай не успокоился. Он продолжал кидаться на хозяев дома и полицейских. Чтобы обезвредить животное, участковый принял решение применить табельное оружие и застрелил разъяренную собаку.

- Сейчас по этому факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Действия полицейского были правомерны.

Что касается пострадавшего мужчины, то ему после нападения алабая пришлось обращаться в больницу, сейчас он находится на амбулаторном лечении.

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