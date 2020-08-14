Автомобилист из Братска помог найти нарушительницу, которая сбила 5-летнего ребенка и скрылась

Момент аварии. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Эта авария на улице Гидростроителей в Братске произошла прямо на глазах десятков очевидцев. На остановке «Библиотека», Тойота Карина сбила 5-летнего мальчика, который выскочил на дорогу вслед за своей матерью. Водитель японского авто даже не вышел из салона, и не попытался оказать помощь пострадавшему ребенку, который от боли кричал на всю улицу. Более того, через несколько секунд, водитель Тойоты нажал на педаль газа и попытался скрыться.

Автомобилист, который ехал следом за Тойотой Кариной поехал за ней. На видеорегистраторе, установленном в его салоне, видно, как мужчина попытался догнать нарушителя. Сам он задержать лихача не смог, зато предоставил полиции видеозапись, на которой отчетливо были видны номера легковушки. Вскоре сбежавший водитель объявился сам. А точнее сама. Оказалось, что за рулем Тойоты сидела местная жительница.

- Я испугалась, - так она объяснила свой побег с места аварии полицейским.

Автомобиль нарушительницы. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Женщине выписали штраф за оставление места ДТП и за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью. Что касается пострадавшего мальчика, то после осмотра врачей, он отправлен на амбулаторное лечение. Кстати, его мать также ждет проверка.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних дадут оценку ее действиям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Ей грозит штраф за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей.

Полицейские еще раз рассказывают автомобилистам, как действовать в подобной ситуации. Итак, если, по вашей вине произошло ДТП, и при этом пострадали люди, вы обязаны вызвать скорую помощь и полицию и дождаться их приезда на месте. Убрать автомобиль с проезжей части можно лишь в том случае, если невозможно движение других машин. При этом не забудьте сфотографировать или снять на видео положение своего авто.

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