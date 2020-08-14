Иркутяне устроили закрытую вечеринку на крыше здания. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Открытие закрытой вечеринки на крыше многоэтажного здания по улице Гаврилова в Иркутске прошло вечером, 13 августа. Помимо того, что гостям нужно было сначала попасть в специальный список приглашенных, организаторы требовали заплатить за вход 500 рублей. Повеселиться на крышу пришли 30 человек.

Но, нашлись и те, кому приглашения не понадобилось. Это иркутские полицейские, которые проводили рейд и закрыли вечеринку. Они нашли несколько коробок элитного алкоголя, который планировали продавать на крыше дома. Кроме того, для того, чтобы праздник выдался шумным, организаторы установили профессиональное диджейское оборудование и светомузыкальную аппаратуру. Также посетителям предлагались кальяны.

- По факту продажи алкоголя и других нарушений проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Добавим, что этот рейд полицейские проводили, чтобы не повторился пожар, который в июле этого года произошел на крыше многоэтажки в микрорайоне Солнечный.