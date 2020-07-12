2020-07-12T17:26:55+03:00
Происшествия

Пожар в доме ЖК Сантоки в Иркутске: соседи не раз жаловались на жильцов загоревшейся квартиры

ЧП произошло утром, 12 июля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пожар в доме ЖК Сантоки в Иркутске: соседи не раз жаловались на жильцов загоревшейся квартирыПожар в доме ЖК Сантоки в Иркутске: соседи не раз жаловались на жильцов загоревшейся квартиры
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Новые подробности пожара, который ранним утром, 12 июля произошел в 20-этажном доме в ЖК Сантоки. Оказалось, что загоревшаяся квартира на 17 этаже сдавалась в аренду посуточно.

- Соседи не раз жаловались на шум из этой квартиры, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Сотрудники комитета по управлению Октябрьским округом администрации города, управляющей компании не раз проверяли это помещение. Теперь предстоит определить ответственность собственника квартиры за ЧП.

Напомним, что пожарным удалось справиться с огнем в доме ЖК Сантоки за час. Никто из жителей не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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