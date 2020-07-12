2020-07-12T11:00:38+03:00
Происшествия

Крупное ДТП на трассе под Иркутском: три человека пострадали в столкновении Жигулей и Тойоты

Авария произошла на Голоустненском тракте
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Крупное ДТП на трассе под Иркутском: три человека пострадали в столкновении Жигулей и Тойоты. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Крупное ДТП на трассе под Иркутском: три человека пострадали в столкновении Жигулей и Тойоты. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Серьезная авария произошла днем, 12 июля на 8 километре Голоустненского тракта под Иркутском. В районе Пивоваревского кладбища лоб в лоб столкнулись Толйта Филдер и ВАЗ 2106. От удара оба автомобиля превратились в груду искореженного металла. Японское авто и вовсе оказалось в кювете.

- В аварии пострадали трое мужчин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Среди них водитель и пассажир Жигулей и водитель Филдера.

Кто стал виновником ДТП пока неизвестно. На месте работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Чтобы избежать подобных аварий, полицейские еще раз напоминают водителям о соблюдении скоростного режима на трассах и городских улицах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Крупное ДТП на трассе под Иркутском: три человека пострадали в столкновении Жигулей и Тойоты
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