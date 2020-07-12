12 Июль 2020 2020-07-12T05:13:40+03:00

Проезд по улице Левый берег Каи закрыт на два дня в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 00.00 11 июля до 00.00 13 июля закрыли проезд по улице Левый берег Каи в районе дома № 25а. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с проведением аварийных работ на теплосетях.

Напомним, что в Иркутске до 28 июля закрыт проезд по улице 3-я Железнодорожная на участке от дома №31 до пересечения с улицей Румянцева в районе дома №30а. Там идут строительно-монтажными работами по прокладке инженерных сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU