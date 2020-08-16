Еще 114 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще 114 случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Иркутской области за прошедшие сутки. Как утром 16 июля сообщает оперативный штаб региона по борьбе с инфекцией, общее количество заболевших составляет 15556 человек. К счастью, большинство - 12679 пациентов - уже выздоровели. Из них за сутки выписались 137 человек.

В больницах остается все меньше зараженных коронавирусом. Госпитализировано 766 сибиряков, 41 из них болеет в тяжелой форме. Дома лечатся 1859 заболевших.

Увы, в Приангарье увеличилось число умерших от COVID-19. За сутки зараза унесла еще одну жизнь. Всего от коронавируса за время пандемии скончались 172 человека, а 80 сибиряков с этим же диагнозом умерли от сопутствующих заболеваний.

Напомним, масочный режим в Иркутской области действует как минимум до 28 августа. Людям в возрасте 65 лет и старше рекомендуют соблюдать самоизоляцию, а тем из них, кто работает, должны продлевать больничные.