Сибиряк заплатил алименты после того, как у него арестовали новый автомобиль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Частично выплачивал алименты своему сыну и дочки на протяжении семи лет не в полном объеме и не регулярно. Официально нигде не работал. Долг перед детьми накопился в размере 300 тысяч рублей.

«На протяжении длительного времени он официально не трудоустраивался, ежемесячно внося в счет погашения алиментного долга по 3 тысячи рублей», - сообщает Федеральная служба судебных приставов по Иркутской области.

Но совсем недавно приобрел себе автомобиль - Toyota Allion, 2009 года выпуска. Судебными приставами на имущество неплательщика сразу был наложен арест с целью продажи машины.

Мужчина не захотел расставаться с авто, выплатил своим детям сразу 300 000 рублей. А также встал в Центр занятости на учет. Теперь вычитывать средства на выплату алментов у него будут из пособия по безработице.

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