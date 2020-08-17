Стало известно, когда откроются детские сады в Иркутской области

Когда откроются детские сады в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Когда откроются детские сады в Иркутской области? Школы и университеты в Иркутской области с 1 сентября уже открывают двери для учащихся, а вот детсады по-прежнему будут работать только в режиме дежурных групп. Что это значит? Привести туда сына или дочку можно лишь в том случае, если не с кем оставить дома.

- Родителям необходимо предоставить справку с места работы, чтобы ребенка приняли в дежурную группу, - отметили в пресс-службе министерства образования Приангарья.

В документе должно быть прописано, что родители не имеют возможности трудиться удаленно, и присутствие на рабочем месте - обязательно. Если такую бумагу выдадут и отцу, и матери, то ребенка примут в дежурную группу. Точной даты, когда откроются детские сады в Иркутской области полностью, пока нет.

- Дошкольные учреждения будут функционировать в таком режиме до третьего этапа выхода из режима ограничений, - добавили в министерстве образования региона. - Когда откроются детские сады в Иркутской области, зависит от эпидситуации и решения санитарно-противоэпидемиологической комиссии.