Иркутянина арестовали на сутки за неуплату штрафа Фото: Андрей КОПАЛОВ

Провел сутки под арестом. Иркутянин не заплатил штраф в 30 000 рублей за управление автомобилем в нетрезвом виде. На это у него было 60 суток. Однако, после того, как мужчине судебные приставы сообщили о всевозможных последствиях, нарушитель ПДД все же не оплатил штраф.

«Был составлен административный протокол о правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Так, мировой судья назначил неплательщику наказание – арест на сутки. После того, как сибиряк провел сутки под арестом, он сразу выплатил половину долга. Оставшуюся часть обещал выплатить в ближайшее время.

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