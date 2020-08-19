Годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередной случай выпадения детей из окон в Иркутске. ЧП произошло вечером, 18 августа в доме на улице Лермонтова. Житель квартиры с третьего этажа, подошел к окну, держа на руках годовалого ребенка. Когда мужчина отвлекся на звонок телефона, малыш, находясь на подоконнике, облокотился на москитную сетку, и выпал.

- Мальчик получил травмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас он находится под наблюдением врачей. По факту падения проводится проверка.

Полицейские дают грустную статистику. Всего с начала года в Иркутской области из окон квартир выпали уже 27 детей. Кстати, подобные инциденты в основном происходят в благополучных семьях. Чаще всего, случаи выпадения происходят из-за открытых окон или москитных сеток.

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