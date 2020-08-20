Все электрички, отмененные из-за коронавируса, восстановлены в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за пандемии коронавируса во многих отраслях произошли изменения. Так режим самоизоляции вызвал резкое снижение спроса на проезды в электричках.

- В связи с этим 27 апреля были отменены десять пригородных поездов, - сообщают сотрудники Байкальской пригородной пассажирской компании. – Еще у семи пришлось сократить маршруты. Восстанавливать пригородное железнодорожное сообщение начали 24 июня. На сегодняшний день все отмененные и сокращенные маршруты восстановлены.

Правда, не по всем дня недели, так что все же стоит следить за актуальным расписанием.

КОНКРЕТНО

Расписание возобновленных электричек:

№6336 «Байкальск – Выдрино» по пт. Отправление со станции Байкальск в 21.33. Прибытие в Выдрино – 22.02.

№6320 «Иркутск-Сортировочный – Глубокая» во вт, чт, сб и вс (ранее конечным пунктом была станция Подкаменная). Отправление с «Иркутск-Сортировочный» в 12.58, Прибытие на ст. «Глубокая» в 15.19.

№6323«Подкаменная – Иркутск-Сортировочный» теперь ездит так «Глубокая – Иркутск-Сортировочный» по вт, чт, сб и вс. Отправление в 18.13, прибытие на ст. «Иркутск-Сортировочный» в 20.39.

№6041«Торея – Чуна» по сб и вс. Отправление в 06.10, прибытие на станцию «Чуна» в 07.30.

№6041«Чуна – Торея» по сб и вс. Отправление в 18.29, прибытие на ст. «Вихоревка» в 20.58.

№ 6601«Выдрино – Слюдянка-1» ежедневно, кроме вт и чт. Отправление в 07.48, прибытие в 09.24.

№ 6602«Слюдянка-1 – Выдрино» ежедневно, кроме вт и чт. Отправление в 05.54, прибытие в 07.29

№ 6606«Слюдянка-1 – Выдрино» ежедневно, кроме вт и чт. Отправление в 14.35, прибытие в 16.12.

№ 6605«Выдрино – Слюдянка-1» ежедневно, кроме вт и чт. Отправление в 16.29, прибытие в 18.05.

№6060 «Вихоревка – Речушка», вс. Отправление в 21.03, прибытие в 00.09.

№6337«Выдрино – Байкальск», пн. Отправление в 04.45, прибытие в 05.15.

№6149«Кежемская – Падунские Пороги», ежедневно, кроме сб и вс. Отправление в 16.28, в 19.00 будет на ст. «Вихоревка».

№6055«Речушка –Вихоревка» по пн. Отправление в 04.26, прибытие в 07.30.

№ 6063 сообщением «Лена-Восточная – Семигорск», теперь будет ездить по маршруту «Лена-Восточная – Коршуниха», ежедневно, кроме сб и вс. Отправление со ст. Лена-Восточная в 19.07, прибытие на ст. Коршуниха в 22.51. По выходным электричку пустят с 22 августа.

№ 6068 по будням назначается сообщением «Ручей – Лена-Восточная». По выходным электричка будет курсировать по-прежнему сокращенным маршрутом – «Семигорск – Лена-Восточная».

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