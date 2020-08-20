40 тысяч рублей потратили на сайтах-двойниках сибиряки и не уехали в отпуск. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Покупать билеты онлайн, зарегистрировавшись на сайте перевозчика, быстро и удобно. Как правило, везде, и в авиации, и на железной дороге, действует еще и система скидок. Поэтому количество сибиряков, приобретающих документы на проезд именно так, постоянно растет. Но и тут надо быть осторожным - легко попасть на сайт-обманку.

"Вводя в поисковую строку фразу «железнодорожные билеты», жители региона зачастую и не подозревают о том, сколько похожих как две капли воды страничек известной кампании-перевозчика создано мошенниками в интернете. Только в августе жители города Шелехов оплатили покупку железнодорожных билетов на поддельных сайтах, потеряв при этом более 40 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Все от невнимательности и того, что никто из них не ожидал подвоха.

"Выбрав дату поездки, будущие пассажиры переходили по ссылке «далее», и попадали на рекламную информацию, а затем на обложку, внешне не отличимую от официальной страницы перевозчика. Не удивил покупателей и адресат, которому следовало перевести денежные средства (зачастую там указаны просто реквизиты банковской карты физического лица)", - уточняют в ведомстве.

Приобретая билет, нельзя забывать о том, что мошенники не дремлют. Они создают максимально похожие странички, отличающиеся от оригинального сайта одной буквой или, допустим, лишней точкой в адресе. Поэтому делать покупки лучше с теми, кто хорошо разбирается в тонкостях интернета, а нужный адрес "запомнить", сделав закладку в браузере и зарегистрировавшись.