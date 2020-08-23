Отключение горячей воды в Иркутске 24 августа: адреса, время восстановления подачи ГВС Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске в понедельник горячую воду отключат в четырех округах города – Правобережном, Ленинском, Октябрьском и Свердловском. Отключение горячей воды в Иркутске 24 августа связано либо с подготовкой котельных к отопительному сезону, либо с гидравлическими испытаниями на теплосетях.

Так, с 08.00 утра 24 до 17.00 31 августа подачи ГВС не будет в Октябрьском и Свердловском районах (см. таблицу ниже).

«Гидравлические испытания проводятся для проверки технического состояния сетей и ремонта выявленных дефектов перед зимними нагрузками», - сообщает Оператор Теплосети Иркутска. – «В редких случаях возможно увеличение срока, если устранение дефекта потребует больше времени».

Отключение горячей воды в Иркутске 24 августа в нескольких домах Правобережного округа (адреса ниже) пройдет до 4 и 7 сентября. В Ленинском районе на один день 24 числа с 09.00 до 17.00 снизят температурные показатели при подаче ГВС.

Отключение горячей воды в Иркутске 24 августа: Свердловский район. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

Отключение горячей воды в Иркутске 24 августа: Октябрьский район. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

Отключение горячей воды в Иркутске 24 августа: Октябрьский и Ленинский районы. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

Отключение горячей воды в Иркутске 24 августа: Правобережный район. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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