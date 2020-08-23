Виновник смертельного ДТП разыскивается в Иркутске Фото: Виктория МИНАЕВА

Полицейские Иркутска разыскивают виновника смертельного ДТП, которое произошло в 22.15 на Качугском тракте 22 августа недалеко от въезда в село Хомутово.

«На 19 километре тракта водитель, по предварительным данным за рулем машины «Хонда Эйрвэйв» серебристого цвета, совершил наезд на переходящую дорогу 53-летнюю женщину», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Как отмечают полицейские, виновник ДТП не оказал помощи пострадавшей и скрылся с места происшествия.

«От полученных травм женщина скончалась еще до приезда медиков», - говорят сотрудники МВД.

В ведомстве просят виновника ДТП самого явиться в отделение полиции, а сибиряков, бывших свидетелями, имеющих записи происшествия на видеорегистраторах (или проезжавших на данном участке примерно во время наезда), или знающих что-либо о автомобилисте сообщить в батальон ГИБДД «Иркутское».

КОНКРЕТНО

Отдельный батальон ДПС ГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Иркутское», тел. 21-76-00, 21-76-01, 02 (102 с мобильного).