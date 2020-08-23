Отмена несуществующего кредита стоила 140 000 рублей жительнице Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области зарегистрирован очередной случай мошенничества лжебанкиров. Жительнице Усть-Кута позвонили якобы сотрудники банка, рассказали, что на нее оформлен кредит в размере 191 000 рублей. Чтобы отменить его «банкиру» потребовались данные карты сибирячки.

«Также звонившая предложила женщине проехать до банкомата, положить деньги на отдельную банковскую ячейку», - сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области. – «Она выполнила все инструкции и перевела на продиктованные номера более 140 тысяч рублей».

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские предупреждают: нельзя диктовать данные карты никому. В таких случаях нужно прервать разговор и самим позвонить в банк.

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