Мошенники убедили перевести деньги в «секретные ячейки» жительницу Иркутской области Фото: Евгения ГУСЕВА

Все новые и новые способы мошенничества придумывают телефонные злоумышленники. Ранее лжебанкиры сообщали, что деньги хотят похитить, предлагали перевести средства на безопасный счет. Предложение насчет «секретных ячеек» на территории Приангарья поступило впервые. На новую уловку попалась 45-летняя шелеховчанка. Для «сохранности» средств она перевела мошенникам 60 тысяч рублей.

При любых непонятных звонках от лжебанкиров совет один – прекратить общение.

«Нужно прервать разговор с этими «сотрудниками банка» в самом начале, и звонить на горячую линию финансового учреждения», - рассказал пресс-службе ведомства начальник отдела МВД России по Шелеховскому району подполковник полиции Евгений Арбатский.

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