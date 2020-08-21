Судебный пристав задержал находящегося в федеральном розыске иркутянина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иркутский судебный пристав задержал местного жителя, который находился в федеральном розыске. Все произошло в здании судебных участков мировых судей Свердловского района. На пропускном пункте мужчина предъявил свои документы приставу, а тот, сверив данные, выяснил, что иркутянин обвиняется по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

- Сотрудник задержал мужчину и передал полицейским, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Позже выяснились подробности того, за что искали иркутянина. Оказалось, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, он угрожал кухонным ножом своей сожительнице.

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