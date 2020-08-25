Александр Ведерников: реконструкция моста в Усть-Куте - на контроле депутатов Заксобрания

ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.

Депутаты проконтролируют все этапы реконструкции моста в Усть-Куте. Об этом сообщил спикер Заксобрания региона Александр Ведерников во время рабочей поездки по северным территориям.

Председатель ЗС рассказал, что мост был разрушен еще в 2013 году во время паводка. Сейчас для проезда через реку используется единственный металлический автодорожный мост с деревянным настилом. Его состояние неудовлетворительно, а пропускная способность недостаточна. При этом рядом активно строятся новые дома, поэтому мост очень важен для жителей. К тому же соединяет город с поселками и деревнями района.

По инициативе и при поддержке депутатов Заксобрания в декабре прошлого года была подготовлена проектно-сметная документация на новый мост.

«Субсидии на проект по госпрограмме предусмотрено не было, - напомнил депутат областного парламента Магомед Курбайлов. - Проблему пришлось решать совместными усилиями депутатского корпуса, правительства региона, бизнес-структур и местных властей»

Как сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки, дано поручение минстрою подготовить необходимые документы на софинансирование работ по восстановлению моста из федерального бюджета. Сумма 150 млн рублей.

«Это очень долгожданное событие для жителей города и Усть-Кутского района, и сегодня важно довести дело до конца, мост должен быть построен качественно и в срок. Весь процесс реконструкции будет на контроле депутатов областного парламента», – подчеркнул Александр Ведерников.

Кроме того, депутаты обсудили вопросы развития северных территорий в рамках государственно-частного партнерства. Так, делегация посетила площадку будущего медкорпуса для больных пневмонией. Его строительство финансируется Иркутской нефтяной компанией.

«Особенно важно, что преобразования, значимые для жителей, происходят не только за счет бюджетных средств, но и при поддержке крупных компаний, работающих в территории. В области уже есть успешный опыт такого сотрудничества – ремонт школ, оснащение больниц, помощь культурным учреждениям. Например, в Усть-Куте также ведется благоустройство при поддержке лесопромышленной компании. Этот положительный опыт должен широко применяться и в других районах, – заключил Александр Ведерников.