Бездомная собака напала на четырехлетнего мальчика и искусала его Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Обычная прогулка на свежем воздухе чуть не закончилась трагедией. 24 августа в селе Бырка Забайкальского края на мирно гуляющего по улице четырехлетнего мальчика напала бездомная собака. Бродячая дворняга набросилась на малыша и начала кусать его за голову, руки и ноги. Благо малыша смогли спасти и вырвать из лап агрессивного животного.

"Ребенка отвезли в ближайшую больницу, у него диагностированы множественные укусы", - сообщили в пресс-службе СК РФ по Забайкальскому краю.

Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. В первую очередь им предстоит разобраться в том, почему в поселке никто не следит за численностью бродячих собак, которые часто становятся агрессивными и нападают на людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в Иркутской области бездомные собаки часто нападают на детей. Зоозащитники требуют остановить беспредел в сфере отлова бродячих собак (подробности)