В Америке проснувшийся сурок означает начало весны, а в Сибири засыпающий барсук - начало осени.

Барсук Бося стал кругленьким ! Биологи из иркутской зоогалереи называют главной приметой приближающейся осени набирающего вес хищника.

"Из весеннего стройняшки он снова постепенно начал превращаться а мешочек с жиром, чтобы было комфортнее зимовать. В полноценную спячку, конечно, Бося не впадает, нет такой необходимости, но биологические часы на запасание срабатывают исправно", - говорит хозяйка иркутского зоопарка Людмила Ивушкина.

Ровно так же, как по отбросившему тень и проснувшемуся сурку на американском континенте оценивают приближение весны, у нас округлившийся и готовый к спячке барсук "предупреждает о скором похолодании. Лето заканчивается!

Людмила Ивушкина рассказывает, что особо удачливым посетителям иногда удается застать барсука на прогулке по зоопарку. Тогда есть возможность понаблюдать за ним без всяких барьеров. Но вот самим приближаться к животному нельзя. Только вот пообщаться поближе не получится, разные фамильярности он терпит только от одного человека , для всех остальных Бося - злобный хищник.