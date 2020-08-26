В пострадавшем от наводнения Тулуне построили детскую поликлинику

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Детскую поликлинику на 50 посещений в смену построили в Тулуне в рамках социального партнерства. В медицинском учреждении есть диагностическое отделение, кабинеты компьютерной томографии, прививочный и процедурный, педиатрические, а также лаборатория, игровые зоны для детей, комната матери и ребенка. Кроме того, здесь созданы все условия для маломобильных групп населения.

Поликлиника будет обслуживать около 2,5 тыс. детей. Учреждение начнет прием посетителей после 6 сентября.

- Открытия поликлиники ждут все жители близлежащих районов, а особенно семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, -отметил глава Приангарья Игорь Кобзев. - Правительство региона готово и дальше поддерживать такие проекты. Сейчас наша задача - обеспечить медучреждение квалифицированными специалистами.

Современное оборудование для поликлиники приобретено. Глава региона поручил рассмотреть возможность использования в новом учреждении возможностей телемедицины.

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