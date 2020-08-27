Отключение света в Иркутске 28 августа: адреса, время восстановления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже завтра, 28 августа, нас ждет отключение света в Иркутске. Электроэнергия пропадет в некоторых домах Ленинского, Свердловского, Октябрьского и Правобережного районов. Также посидеть без света придется жителям СНТ Рассвет и Сибиряк.

"О плановых отключениях электроэнергии мы стараемся предупреждать заранее - с помощью СМС-рассылки или информационных объявлений, - сообщили в пресс-службе Иркутской электросетевой компании. - Приносим извинения за отключение света в Иркутске - неудобства будут компенсированы более надежной подачей света в ваши дома в будущем".

Чтобы узнать, дома по каким адресам останутся без света и сколько продлится отключение, вы можете, изучив таблицы ниже. Кое-где электроэнергия пропадет ночью, а где-то утром или посреди рабочего дня. Обязательно примите эту информацию к сведению и, если ваш дом есть в списке, обязательно выключите электроприборы, чтобы избежать короткого замыкания.

Отключение света в Иркутске 28 августа: адреса, время восстановления. Фото: пресс-служба Иркутской электросетевой компании

Отключение света в Иркутске 28 августа: адреса, время восстановления. Фото: пресс-служба Иркутской электросетевой компании

Отключение света в Иркутске 28 августа: адреса, время восстановления. Фото: пресс-служба Иркутской электросетевой компании

Отключение света в Иркутске 28 августа: адреса, время восстановления. Фото: пресс-служба Иркутской электросетевой компании

Отключение света в Иркутске 28 августа: адреса, время восстановления. Фото: пресс-служба Иркутской электросетевой компании