Все туристические маршруты в Слюдянском районе закрыты до первого сентября

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел внеплановое заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Принято решение до 1 сентября закрыть туристические маршруты в Слюдянском районе. Здесь прошли обильные дожди. Уровень осадков близок к критическому. Так, в горах Хамар-Дабана 27 августа днем выпало 46 мм, а ночью – 73 мм дождя. В Байкальске - 30 мм и 32 мм соответственно.

Уровень воды в реках Снежная и Солзан поднялся на 59 см, в Утулике – на 23 см, в Слюдянке – на 39 см. Сильные дожди на юге Прибайкалья также ожидаются 30 и 31 августа.

По поручению Игоря Кобзева в Слюдянский район для координации действий по предупреждению возникновения ЧС выехал и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов.

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