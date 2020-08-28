Движение на Кругобайкалке закрыли из-за камнепада. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Кругобайкальская железная дорога особенно популярна среди туристов. Кроме ретро-поездов, которые знакомят гостей города с красотами Байкала, по ней курсируют электрички, доставляющие местных жителей из порта Байкал в Слюдянку. Но сейчас движение на дороге запрещено.

"Движение поездов по Кругобайкальской железной дороге временно приостановлено по причине камнепада, который произошел 28 августа 2020 года на 143 км участка КБЖД Култук - Шарыжалгай", - сообщает пресс-служба ВСЖД.

Так, один из этих поездов, который следовал в Слюдянку, из-за опасности передвижения возвращен назад в пункт отправления. Пассажиров на катерах доставили на противоположный берег озера, в Листвянку, откуда отвезли в Иркутск. Обратный рейс этого электропоезда на 28 августа отменен.

Железнодорожники сообщают, что для восстановления пути на место прибыла спецтехника, а движение поездов по этой ветке восстановится только после того, как специалисты убедятся в безопасности. На месте работает комиссия ВСЖД.