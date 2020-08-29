Сибиряк погиб при столкновении мусоровоза и иномарки в Тайшетском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тайшетском районе днем 28 августа произошло смертельное ДТП. На федеральной дороге Р-255 "Сибирь" возле села Шелехово на полной скорости столкнулись грузовик, который перевозил мусор, и иномарка "Тойота Хайс".

- По предварительной информации, мусоровоз, двигаясь со стороны Шелехово, не уступил путь "Хайсу", двигавшемуся по главной дороге в направлении Красноярска, - пояснили обстоятельства аварии в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Машины разбились всмятку. В страшном ДТП погиб 43-летний водитель "Тойоты". Пострадали ее пассажиры, 20-летний и 17-летний парни - предположительно, его сыновья. Также травмы получил один из сибиряков, ехавших в мусоровозе.

Дорожные полицейские проводят проверку, выясняя все детали случившейся аварии. На месте работали экстренные службы.

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