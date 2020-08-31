76 новых случаев коронавируса выявили в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество новых зарегистрированных случаев коронавируса в Иркутской области продолжает оставаться на одном уровне. По состоянию на утро 31 августа заболевших в регионе стало на 76 больше. Общее число пациентов, которым поставили диагноз COVID-19, с начала пандемии дошло до 16886.

"619 пациентов с COVID-19 продолжают получают необходимую медицинскую помощь в больницах региона, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. - При этом большинство из них переносит болезнь легко, а 31 человек находится в тяжелом состоянии. 1392 больных находятся на амбулаторном лечении".

За минувшие сутки из медицинских учреждений Иркутской области выписались 24 человека. Всего же с начала пандемии болезнь удалось победить 14606 пациентам. Количество умерших от вируса, к счастью, не растет уже несколько дней. На сегодняшний день жертвами инфекции стали 187 человек, еще 82 пациента скончались от осложнений, вызванных сопутствующими заболеваниями.