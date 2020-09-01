Аварийное отключение света в Свердловском районе Иркутска 1 сентября: когда электроэнергию восстановят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 13:31 1 сентября произошло аварийное отключение света в Свердловском районе Иркутска. Без электричества остались жители домов на улицах Академическая, Геологов, Гончарова, Белобородова, Обручева и Костычева.

"На место отправили бригаду "Южных электрических сетей", которая исправляет повреждения на линии электропередач", - сообщили в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

По прогнозам специалистов, ориентировочное время восстановления электроснабжения в Свердловском районе Иркутска - 16:30. Так что совсем скоро в этих домах вновь дадут свет.

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