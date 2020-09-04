В Иркутской области усилен контроль качества строительства и ремонта дорог

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутской области запланирован ввод 88 объектов, общей протяженностью 322,5 км. Из них 51,7 км – строительство и реконструкция, 270,8 км – капитальный и обычный ремонт. Работы идут по графику. Также в 2020 году по нескольким областным госпрограммам капитально обновляют 39 км региональных дорог. В рамках госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» завершено строительство дороги Тайшет – Шиткино - Шелаево в Тайшетском районе, начата реконструкция трассы областного значения «Иркутск - Оса - Усть-Уда» до деревни Борохал в Осинском районе. Работы завершат в 2021 году.

Также специалисты восстанавливают дороги, пострадавшие от наводнения 2019 года. Только по итогам первого полугодия введено 14,5 км трасс местного значения и семь мостов.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что контроль качества строительства и ремонта дорог в регионе усилен.

- Я побывал в 39 муниципальных образованиях региона, проехал по самым сложным дорогам, включая направление Жигалово – Окунайский, Магистральный – Киренск, Тайшет – Братск – Чуна, Братск – Усть-Илимск, - отметил глава региона. - По этим дорогам ходят маршрутные такси, скорая помощь, школьные автобусы. Поэтому они требуют особого внимания, как областной, так и муниципальных властей.

Глава региона сообщил, что в следующем году начнется строительство моста через Лену в Жигаловском районе. В поселке Залари возводят путепровод через железнодорожные пути. Стоимость работ превышает 423 млн рублей.

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