Отомстил за обиду: сибиряк "с досады" поджег дом с женщинами и детьми.

Буквально чудом удалось спастись из огня большой семье в Бурятии. Хозяйка дома проснулась, почувствовав запах гари. Успели вызвать пожарных и покинуть дом. Казалось бы, банальная история со счастливым концом, мало ли случается пожаров. Если бы не одно но. Заведено уголовное дело за поджог. А спалить женщин и детей, похоже, решил ...родственник. 23-летнего парня задержали по горячим следам.

"Установлено, что вечером молодой человек пришел в гости к своей родственнице, которая проживала в доме с подругами и четырьмя маленькими детьми. Он взял со стола сотовый телефон одной из женщин. Той не понравилось поведение гостя, и между ними возникла ссора. После чего молодой человек, затаив обиду, вышел в пристрой, прилегающий к дому, поджег мусор и ушел".

Не проснись женщины от дыма, все могло бы закончиться трагедией, В этом пожаре пострадал сарай и стены дома. Ущерб составил 250 тысяч рублей. Идет следствие.