Электроснабжение в Заларинском районе восстановлено. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Электроснабжение Заларинском районе Иркутской области восстановлено. Почти сутки понадобилось, чтобы регион полностью восстановился от последствий ненастья, которое грозой и сильными ливнями обрушилось на Приангарье накануне. Напомним, без электроэнергии остались жители трех крупных районов - Аларского, Шелеховского, Заларинского.

Электроснабжение в Аларском и Шелеховском районах было восстановлено уже к утру 7 сентября. На то, чтобы все жители Заларинского района смогли воспользоваться электричеством, ушло больше времени - в районе есть труднодоступные зоны, куда сложно добраться из-за болотистой местности.

Однако к концу дня понедельника, 7 сентября, пришло сообщение о том, что свет в домах 4 поселков Заларинского района появился. В Управлении МЧС по Иркутской области предупреждают, что и во вторник, 8 сентября, во многих территориях Иркутской области может разыграться непогода.