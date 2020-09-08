Минздрав Иркутской области публикует вакансии для медиков. Фото: Александр ГЛУЗ

Врачей не хватает. Не хватает серьезно. На сайте Минздрава Иркутской области опубликованы 265 вакансий для работы в больницах и поликлиниках региона. Большая часть из них -231 - предполагает различные меры социальной поддержки, которые представители других массовых специальностей сочтут фантастическими.

"Оплата аренды жилья, коммунальных услуг, выплата подъемных, участие в областной программе по строительству жилья "Устойчивое развитие сельских территорий", участие в программе "Земский доктор"", - это из приглашения рядового терапевта в сельскую больницу.

Для горожан меры поддержки поскромнее, но, тем не менее, они тоже есть.

"Единовременная денежная выплата по истечении трех месяцев с даты начала работы в медицинской организации в размере 100 000 рублей; ежемесячная компенсация расходов на оплату найма квартиры в Иркутске, но не более 5 тысяч руб. в месяц", - это предложение для участкового педиатра в обычную ГКБ.

Больше всего специалистов требуется для работы на севере, в Усть-Кутском районе - 51 вакансия. На втором месте Иркутск - 46 вариантов, а тройку замыкает Слюдянка - здесь есть 21 место. Словом, медики, которые ищут работу, могут поинтересоваться условиями труда на сайте Минздрава региона.