Более 400 килограммов нелегальной черной икры изъяли в Иркутской области.

Более 400 килограммов черной икры изъяли полицейские на посту "Рубеж" в Слюдянском районе, на границе Иркутской области и Бурятии совместно с коллегами из Россельхознадзора. В последнее время подобный "улов" стал почти постоянным. сообщения о нем идут еженедельно.

"Среди свежемороженой рыбной продукции проверяющие обнаружили пищевые контейнеры без маркировки. В них оказалась икра осетра общим весом более 400 килограммов, которая перевозилась без соответствующих сопроводительных документов", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Водителя, который вез в "Скании" такой груз с Дальнего Востока, ждет штраф. А весь груз задержан полицейскими и передан на хранение до выяснения всех обстоятельств. Напомним, о нелегальной перевозке из Владивостока в центр страны черной и красной икры в грузе свежемороженной рыбы сообщалось неоднократно.

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