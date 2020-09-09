Стало известно, когда иркутский ФК «Зенит» сыграет с клубом Премьер-лиги «Химки». Фото: Татьяна ГЛЮК.

Отличная новость для всех иркутских любителей футбола. Объявлена дата матча Кубка России, в котором наш «Зенит» примет на своем поле клуб Премьер-лиги «Химки». Встреча пройдет 15 сентября на стадионе «Труд». Стартовый свисток к игре прозвучит в 18.00.

- Билеты поступят в продажу 14 сентября в кассах ДС «Труд», - сообщили в официальной группе «Зенита» в соцсети. - Цена – 100 руб.

Напомним, в элитный раунд Кубка России футболисты «зенита» пробились, обыграв по пенальти ФК «Новосибирск». На этой стадии турнира наша команда также встертится с клубом Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород».

И еще один интересный факт. Последний раз клуб Премьер-лиги приезжал в Иркутск ровно пять лет назад. В сентябре 2015 года тогда еще иркутский «Байкал» принимал ЦСКА. Та встреча завершилась минимальной победой титулованного московского клуба со счетом 2:1.