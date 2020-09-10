МЧС: очень сильные дожди пройдут с 11 по 14 сентября в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода вновь резко испортится в Иркутской области. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 11 по 14 сентября в западных, центральных, южных и верхнеленских районах Приангарья пройдут сильные дожди, местами очень сильные продолжительные ливни. В горах и вовсе возможен мокрый снег. Кроме этого, усилится западный, северо-западный ветер до 15-18 м/с.

- При таких сильных осадках уровень воды в реках региона может резко подняться, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В непогоду советуем жителям Приангарья отложить дальние поездки и остаться дома.

Что касается Иркутска, то в столице Приангарья ожидается дождь, ветер подует северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 13 м/с, температура днем +10,+12 градусов.