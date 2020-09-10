Град выпал 10 сентября в Иркутске Фото: Наталья ЛЫТКИНА

По прогнозу от синоптиков вечером в четверг в Иркутске ожидался небольшой дождь. То, что бежать до дома горожанам придется, спасая свои головы от льдинок – не ждал никто!

- Уф, по голове больно прилетело, - жалуются иркутяне, прикрывая голову кто, чем придется.

- Выгляни в окно, - звонят заботливые другие своим знакомым. – Ну каково?

Между тем, даже МЧС не предупреждали жителей о таком погодном явлении. Упоминались только сильные дожди и порывы ветра до 13 м/с.

Завтра, 11 сентября, в Иркутске ожидается переменная облачность. Временами будут идти дожди. Не забудьте захватить зонты, выходя в пятницу из дома. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

Этой ночью за окном +6..+8. Днем воздух прогреется всего лишь до +10…+12. Град в Иркутске 10 сентября невзначай напомнил сибирякам, что зима близко.

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