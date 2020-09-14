Возбуждено уголовное дело по факту пропажи 7-летнего мальчика из Куйтунского района. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Следователи подключились к расследованию причин исчезновения 7-летнего Владимира Рыбалко из поселка Уховский Куйтунского района. Утром 12 сентября мальчик ушел в школу и не вернулся. Родители забили тревогу в тот же день, и пытались сами найти сына, но не смогли. После этого они обратились в полицию. До сих пор о его судьбе ничего ничего неизвестно.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», - сообщили в пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области.

Поиски ребенка не прекращаются ни на минуту. Его ищут самые опытные следователи СКР, следователи-криминалисты, полицейские, а также волонтеры. Всего задействовано 300 человек. Обследовано уже более 100 заброшенных домов, ферм, чердаков, подвалов, озера и лесной массив. Опрошено около 1500 человек. В поселке о пропаже ребенка постоянно транслируется голосовое вещание.

Выяснилось, что мальчик проживает с матерью, отчимом и младшей сестрой. По одной из версий, он мог отправиться к родному отцу в поселок Куйтун, который находится в 30 км от Уховского.

Еще раз напоминаем приметы пропавшего. Он был одет в красную демисезонную куртку, синие брюки и кроссовки, кремовую шапку. Всех, кто видел ребенка или знает, где он может находиться, просят обращаться в полицию.