Движение по улице Джамбула ограничили в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске 16 сентября изменилась схема движения транспорта по улице Джамбула. Это связано с начавшейся там реконструкцией путепровода. По дороге из центра в Ленинский район перекрыты две полосы, двустороннее движение организовано по оставшимся двум полосам.

«Водителям рекомендовано объезжать улицу Джамбула по улице Иркутной. То есть при движении по Глазковскому мосту в сторону Ленинского района – съезжать направо на первом отвороте с моста», - сообщили в мэрии Иркутска. – «Транспортная схема общественного транспорта не изменится».

Из Ленинского района транспорт будет ездить также, но по одной полосе. Это может вызвать заторы на данных улицах, поэтому владельцев личных автомобилей просят добираться с левого берега Ангары на правый по другим переправам – Иннокентьевскому мосту со стороны Ленинского района и по Академическому – со стороны Синюшиной горы.

Этот этап реконструкции продлится до 15 мая. Напоминаем также, что с 1 июля по путепроводу на Джамбула запрещено ездить большегрузам.

Схема объезда путепровода на улице Джамбула. Фото: администрация города Иркутска

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